Финансы
Минфин резко снизит покупку валюты в декабре
Минфин резко снизит покупку валюты в декабреАктуальные Новости05:19
Минфин резко понизит приобретение валюты в текущем месяце. Ведомство суммарно использует для этих целей 366,1 млрд рублей, но за вторую неделю декабря будут конвертированы лишь 17,4 млрд рублей. В ноябре Минфин анонсировал закупку валюты на 525,8 млрд рублей.
Актуальные Новости05:19
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Финансы
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита
Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита.
Обновлено в 13:08
Финансы
Индекс МосБиржи прибавил 0,09%, индекс РТС снизился на 0,25%
Нефтяные цены утром снижались после роста на 0,6%. К вечеру нефть пошла на повышение в ожидании сигналов от ОПЕК+.
Обновлено в 10:59
Финансы
ОАЭ и Индия договорились о взаимных расчетах в местной валюте
ОАЭ и Индия подписали соглашение об осуществлении расчетов в местной валюте — эмиратских дирхамах и индийских рупиях, сообщает в среду эмиратское издание Arabian Business.
Обновлено в 12:18
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено в 12:21
Финансы
Минфин закрыл сделки по размещению евробондов
Минфин отметил, что полученные результаты демонстрируют высокий интерес среди зарубежных инвесторов к кредитному риску России, а также доверие к показателям отечественной экономики.
Обновлено в 08:47
Финансы
ЦБ Турции изменит политику в случае резких колебаний валютного курса
Фото: EPA-EFE / STR "Если обменные курсы будут противоречить основными экономическими показателями или чрезмерная волатильность создаст риск для финансовой стабильности, ЦБ Турции не останется равнодушным к этим событиям", - говорится в документе регулятора "Денежно-кредитная и валютная политика на 2019 год".
Обновлено в 09:41
Финансы
«Человек-тариф» дал толчок доллару и «убил» акции
Вчера, расхваливая эффективность введения тарифов, президент США Дональд Трамп объявил себя "человеком-тарифом".
Обновлено в 08:44
Финансы
В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей
В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы
Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк
4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 00:27
Финансы
Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления
Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено вчера в 15:59
Финансы
Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей
Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено в 09:10
Финансы
Нацбанк Украины намерен продолжать реформы, несмотря на выборы
Украина готовится к президентским выборам в марте и парламентским в октябре 2019 года на фоне риска эскалации конфликта с Россией.
Обновлено в 13:16
Финансы
«ЗапСибНефтехим» выплатил 2 млрд рублей дохода по облигациям
Купонный доход за шестой период выплатили на 1092-й день с даты начала размещения облигации – 30 ноября 2018 года.
Обновлено в 10:00
Финансы
ВТО подсказало России свои рецепты по спасению от внешних шоков
Противостоять внешним экономическим факторам России помогут высокий уровень международных резервов, малый объем внешнего долга (около 29% ВВП) и принципы макроэкономического регулирования.
Обновлено вчера в 09:13
Финансы
Мэрия Воронежа возьмет кредит в 500 млн рублей
Итоги тендеров на предоставление кредитов по 500 млн рублей мэрии Воронежа подведены. Победителя определили досрочно.
Обновлено в 01:08