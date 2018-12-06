Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году. Об этом заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

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