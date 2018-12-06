Финансы
Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году. Об этом заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.
Российская газета03:07
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Финансы
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Финансы
«Газпром» увеличит программу займов в 2019 году
За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.
Обновлено в 04:12
Финансы
Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей
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Обновлено вчера в 07:36
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Финансы
Фондовые индексы США растут в четверг
Американские фондовые индексы бурно растут в понедельник благодаря повышению спроса на рискованные активы на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая.
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