Министерство финансов России планирует в 2019 году разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях. Об этом 6 декабря рассказал глава департамента госдолга и госфинактивов ведомства Константин Вышковский в рамках Российского облигационного конгресса Cbonds.

Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Финансы Финансы Иена дорожает к доллару на фоне падения мировых фондовых бирж Курс доллара к иене снижается в четверг утром на фоне распродаж на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы Фонд национального благосостояния сократился на 404 млрд руб Объем Фонда национального благосостояния России за прошлый месяц уменьшился в рублевом выражении на 404 миллиарда — до 4,568 триллиона рублей, долларовом — на семь миллиардов, до 68,55 миллиарда долларов.

Финансы Финансы Глава японского ЦБ настаивает на мягкой ДКП Банк Японии будет продолжать мягкую кредитно-денежную политику (ДКП) и не собирается в ближайшее время повышать процентные ставки.

Финансы Финансы Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).

Финансы Финансы Сбербанк поднимет верхнюю границу возраста по потребительским кредитам Сбербанк поднимает возрастную планку для потребительских кредитов, сообщает РИА Новости.

Финансы Финансы В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.

Финансы Финансы Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.

Финансы Финансы Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.

Финансы Финансы Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.

Финансы Финансы Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.

Финансы Финансы ЦБ снизил курс доллара на 4 декабря до 66,29 рубля Банк России установил на 4 декабря официальный курс доллара на уровне 66,2921 рубля, что на 24,14 коп. ниже предыдущего показателя.

Финансы Финансы ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.

Финансы Финансы Внешний фон складывается для рубля благоприятно На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.

Финансы Финансы Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.