Финансы
Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 году
Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 годуИзвестия03:23
Министерство финансов России планирует в 2019 году разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях. Об этом 6 декабря рассказал глава департамента госдолга и госфинактивов ведомства Константин Вышковский в рамках Российского облигационного конгресса Cbonds.
Известия03:23
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Финансы
Иена дорожает к доллару на фоне падения мировых фондовых бирж
Курс доллара к иене снижается в четверг утром на фоне распродаж на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:51
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Фонд национального благосостояния сократился на 404 млрд руб
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Финансы
Глава японского ЦБ настаивает на мягкой ДКП
Банк Японии будет продолжать мягкую кредитно-денежную политику (ДКП) и не собирается в ближайшее время повышать процентные ставки.
Обновлено в 02:18
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
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Финансы
Сбербанк поднимет верхнюю границу возраста по потребительским кредитам
Сбербанк поднимает возрастную планку для потребительских кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:34
Финансы
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Финансы
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Финансы
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Обновлено вчера в 12:21
Финансы
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На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы
Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей
Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 4 декабря до 66,29 рубля
Банк России установил на 4 декабря официальный курс доллара на уровне 66,2921 рубля, что на 24,14 коп. ниже предыдущего показателя.
Обновлено вчера в 06:54
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Внешний фон складывается для рубля благоприятно
На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.
Обновлено 04 декабря в 07:49
Финансы
Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления
Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено 04 декабря в 15:59
Финансы
Россельхозбанк проведет допэмиссию акций на 20 млрд рублей в пользу государства
Объем выпуска ценных бумаг составит 20 млрд рублей, он будет размещен по закрытой подписке в пользу государства, говорится в материалах банка.
Обновлено в 02:26