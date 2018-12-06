Финансы
Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году. Об этом заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.
Российская газета03:07
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:15
Финансы
Fitch ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ не ранее 2020 года
Аналитики Fitch полагают, что ЦБР сохранит действующую ключевую ставку на уровне 7,5% до конца 2018 года года.
Обновлено в 04:23
Финансы
Жители тюменского региона нарастили банковские вклады на 5%
Издание отмечает, что большая часть вкладов, или около 434 млрд руб. (57%) — находится на счетах жителей ХМАО, 225 млрд рублей (29%) — Тюменской области, а 107 млрд руб. (14%) — ЯНАО.
Обновлено в 04:56
Финансы
Доллар восстановил позиции, аппетит к риску снова снижается
Индекс S&P 500 потерял более 3%. В целом вчерашние торги проходили под знаком низкого аппетита к рисковым активам, на этой волне доллар восстанавливал свои позиции.
Обновлено в 04:00
Финансы
Сбербанк поднял возрастной порог по потребкредитам для пенсионеров
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительских кредитам с 65 до 70 лет, говорится в сообщении пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:34
Финансы
Медведев: дедолларизация не означает полный отказ от доллара
План по дедолларизации не предполагает полного отказа от доллара, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:29
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры
Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.
Обновлено в 02:06
Финансы
В Екатеринбурге депутаты одобрили бюджет-2019 в первом чтении
При втором чтении потребуется внесение ряда изменений в части ЖКХ. В Екатеринбурге депутаты одобрили бюджет-2019 в его первом чтении.
Обновлено в 05:30
Финансы
Украина задолжала кредиторам сотни миллиардов
Кроме того, в 2020 году стране придется отдать кредиторам еще 178,45 миллиарда гривен (425 млрд рублей).
Обновлено в 04:22
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей
На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы
Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей
Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы
Для участников международных выставок смягчат валютный контроль
С инициативой смягчить валютный контроль для юридических и физических лиц — резидентов РФ, которые участвуют в работе международных выставок, выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Обновлено вчера в 04:39
Финансы
Предпраздничный ажиотаж способен поднять евро до 80 рублей
В декабре доллар и евро могут подорожать до отметок 68 и 80 рублей соответственно.
Обновлено 04 декабря в 22:00