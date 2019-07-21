Экономика
Минфин решил допустить самозанятых к закупкам госкомпанийДавыдов.Индекс 05:45
Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».
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Минфин опубликовал проект дополнения закона № 223-ФЗ новой нормой, распространяющей на самозанятых преференции субъектов МСП по участию в госзакупках.Время Бухгалтера06:29
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В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стихотворный баттл между ним и телеведущей Ксенией Собчак, прошедший в Instagram, на самом деле проходил между ним и режиссером Константином Богомоловым.
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Экономика
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Напомним, летом 2018 года сообщалось, что Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна.
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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
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Космос
Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»
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Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
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В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Авто
Показан второй внедорожник марки Genesis
Второй внедорожник марки был не так давно замечен на автовозе где-то в Корее.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко
Обновлено в 09:21
Происшествия
На Урале проверяют дом, в котором взорвался газ
Обновлено в 09:54
Общество
В России ужесточат правила провоза фруктов и растений в багаже
Новые правила перевоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу вступят в силу в России с 19 августа.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на певице
Шоумен Дмитрий Хрусталев узаконил отношения с певицей Марией Гончарук, пишет "Стархит" со ссылкой на источники в окружении пары.
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В Португалии борются с лесными пожарами
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Обновлено вчера в 04:41
Политика
Путин отменил российские санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.
Обновлено в 10:21
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26
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В правительстве Украины начались обыски
В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски.
Обновлено в 07:28
Общество
Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии
У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 10:39
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56