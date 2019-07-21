с чего всё началось

Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.

Происшествия В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.

Шоу-бизнес Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стихотворный баттл между ним и телеведущей Ксенией Собчак, прошедший в Instagram, на самом деле проходил между ним и режиссером Константином Богомоловым.

Кино Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82» В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.

Политика Умер один из авторов конституции Украины Виктор Мусияка Один из авторов конституции Украины, украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка умер в понедельник в возрасте 73 лет.

Экономика Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году Напомним, летом 2018 года сообщалось, что Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Космос Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза» ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ".

Общество В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Футбол В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Авто Показан второй внедорожник марки Genesis Второй внедорожник марки был не так давно замечен на автовозе где-то в Корее.

Общество В России ужесточат правила провоза фруктов и растений в багаже Новые правила перевоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу вступят в силу в России с 19 августа.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на певице Шоумен Дмитрий Хрусталев узаконил отношения с певицей Марией Гончарук, пишет "Стархит" со ссылкой на источники в окружении пары.

Происшествия В Португалии борются с лесными пожарами Как отметили в спасательных службах Португалии, в тушении нескольких масштабных лесных пожаров в центральной части страны задействованы уже более одной тысячи человек, сообщает El Pais.

Политика Путин отменил российские санкции против Эритреи Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.

Политика В правительстве Украины начались обыски В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски.

Общество Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.