Экономика
Минфин решил допустить самозанятых к закупкам госкомпанийДавыдов.Индекс 05:45
Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».
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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
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ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
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Происшествия
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Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
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Политика
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
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Политика
Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду
Национальный экзит-пол опубликовал предварительные данные результатов голосования на внеочередных парламентских выборах на Украине.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
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Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:17
Экономика
Операционная прибыль Hyundai Motor достигла максимума за два года
Благодаря высокому спросу на внедорожники компания смогла увеличить операционную прибыль во втором квартале на 30,2%, достигнув самого высокого за последние два года показателя $1,05 млрд.
Обновлено в 05:31
Интернет
ESET предупредила о фейковых приложениях FaceApp
Специалисты антивирусной компании ESET предупредили пользователей фоторедактора FaceApp о новой мошеннической схеме.
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Здоровье
Лимон благотворно влияет на работу печени
Обновлено в 02:10
Культура
Екатерина Волкова объявила о закрытии сериала «Воронины»
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова написала в своем микроблоге, что проект покидает эфир телеканала СТС.
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Обновлено в 05:35
Общество
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Восточный ветер разнес дымовой шлейф по территории четырех субъектов СФО: Красноярского края, Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей.
Обновлено вчера в 07:45
Кино
Появился трейлер российского мистического детектива «Девятая»
Обновлено вчера в 14:21
Музыка
Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом «Группы крови»
Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты Metallica выучили песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 04:51
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В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова снова стала «мамой»
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Политика
Пушков оценил итоги выборов в Раду
Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
Обновлено в 03:57
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В России ужесточат правила провоза багажа
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Авто
Назван лучший гибридный автомобиль в России
Накануне назвали лучшую гибридную машину в РФ, а также сообщили о перспективах развития подобного транспортного средства.
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Происшествия
На Телецком озере катер протаранил баржу, есть пострадавшие
В Республике Алтай на Телецком озере катер врезался в пришвартованную к берегу баржу. В результате столкновения пострадали пять человек.
Обновлено в 05:42
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Художник-постановщик студии Marvel Томас Полито представил первый концепт-арт к экранизации комиксов под названием "Вечные".
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