Экономика

Минфин решил допустить самозанятых к закупкам госкомпанийДавыдов.Индекс 05:45

Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».
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