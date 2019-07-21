Экономика
Минфин решил допустить самозанятых к закупкам госкомпанийДавыдов.Индекс 05:45
Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».
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Минфин опубликовал проект дополнения закона № 223-ФЗ новой нормой, распространяющей на самозанятых преференции субъектов МСП по участию в госзакупках.Время Бухгалтера06:29
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Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
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Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
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Финал киносерии «Мстители» стал самым кассовым фильмом в истории. В мировом прокате лента собрала 2 790 200 000 долларов.
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В Сети появились рендеры «умных» часов от Oppo со складным дисплеем
Компания Oppo запатентовала новую технологию еще в прошлом году, но огласка разработки случилась только сейчас.
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Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не планирует снимать санкции в отношении российских социальных сетей, которые заблокированы в стране.
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