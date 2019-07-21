с чего всё началось

Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.

Общество Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.

Политика В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Кино Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев» Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Происшествия РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми "Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.

Политика В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.

Гаджеты Появилась фотография чехлов для Google Pixel 4 и Pixel 4XL Презентация новых смартфонов от Google ожидается в сентябре, а пока в Сети распространили снимок чехлов для новых Google Pixel 4 и Pixel 4XL.

Здоровье В России увеличилось количество детей с инвалидностью Общая численность инвалидов старше 18 лет снизилась с 12,1 миллиона человек в 2016 году до 11,3 миллиона к началу 2019-го.

Происшествия Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.

Происшествия Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Происшествия В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.

Политика На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".

Кино Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино Финал киносерии «Мстители» стал самым кассовым фильмом в истории. В мировом прокате лента собрала 2 790 200 000 долларов.

Гаджеты В Сети появились рендеры «умных» часов от Oppo со складным дисплеем Компания Oppo запатентовала новую технологию еще в прошлом году, но огласка разработки случилась только сейчас.

Происшествия Количество пострадавших в ДТП под Омском возросло до 12 В результате лобового ДТП в Омском районе два человека погибли, двенадцать получили тяжелые травмы.

Экономика ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году.

Наука В России в состав колбасы могут включить панцирь саранчи Биотехнологи из Университета ИТМО начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, сообщают "Известия" со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.

Политика Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.

Интернет В интернете появились поддельные приложения FaceApp Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.