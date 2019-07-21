Экономика
Минфин решил допустить самозанятых к закупкам госкомпанийДавыдов.Индекс 05:45
Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».
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Происшествия
В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
ЦИК Украины: выборы в Раду признаны состоявшимися
Обновлено в 03:43
Политика
Выборы на Украине: названы партии, которые сформируют новую Раду
ЦИК Украины опубликовал предварительные результаты досрочных парламентских выборов, которые прошли в это воскресенье, 21 июля.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Филиалы исправительных колоний разрешат открывать при предприятиях
С 1 января 2020 года заключённые российских колоний-поселений и исправительных центров смогут работать на предприятиях того региона, где отбывают наказание.
Обновлено в 04:20
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Британии чайка унесла чихуахуа
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
Обновлено в 05:42
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
Турция заинтересована в покупке систем ПВО России помимо С-400
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов для ракетно-зенитных систем С-400.
Обновлено в 04:59
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Общество
Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде
Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Авто
С 2020 года Украина запретит ввоз автомобилей Lada
Правительство Украины решило перенести запрет на ввоз в страну машин российского производства на полгода, до начала 2020 года.
Обновлено в 02:29
Политика
В Ливии не смогли найти адвокатов двум арестованным россиянам
Поиск адвоката для двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которых в Ливии обвинили во вмешательстве в выборы, осложняется политической обстановкой в стране и арестами тех, кто взаимодействовал с сотрудниками фонда, заявляет глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 04:27
Общество
Еще один челябинский МУП сменил руководителя
Обновлено в 05:03
Политика
The Hill сочла бессмысленными санкции США против «Северного потока-2»
Издание The Hill считает, что санкции против проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", которые могут ввести США, бессмысленны.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:17
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Спорт
Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ
В первом матче наши ватерполистки сыграют с Грецией. Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5).
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Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО
Под руководством офицеров НАТО солдаты отрабатывали преодоление водной преграды на боевой машине десанта БМД-2.
Обновлено в 05:13
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26