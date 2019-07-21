Экономика

Минфин решил допустить самозанятых к закупкам госкомпанийДавыдов.Индекс 05:45

Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось
Минфин опубликовал проект
 дополнения закона № 223-ФЗ новой нормой, распространяющей на самозанятых преференции субъектов МСП по участию в госзакупках.
Время Бухгалтера06:29

Подробнее о событии

Самозанятых захотели подключить к госзакупкам

Lenta.ru06:06

Самозанятым предложили дать упрощенный доступ к закупкам госкомпаний

РИА Новости19 июля в 10:03

Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых

Ведомостивчера в 17:29

Самозанятых допустят до нужд госкомпаний

Коммерсантъвчера в 18:13

Минфин подготовил законопроект об участии самозанятых в закупках госкомпаний

ТАСС19 июля в 11:40

Минфин предложил расширить список получателей поддержки МСП

Rambler News Service19 июля в 10:56

«Ведомости»: самозанятых могут допустить к госзакупкам

Будущее России. Национальные проекты02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Экономика

Чистая прибыль «Ростеха» в 2018 году выросла на 6%

"Ростех" в 2018 году нарастил чистую прибыль на 6%, до 128,1 млрд рублей.
Обновлено в 08:08
Наука

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено в 07:56
Политика

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Россия и Китай готовятся заключить соглашение о военном сотрудничестве

Соглашение о военном сотрудничестве должно быть заключено между министерствами обороны двух стран.
Обновлено в 06:54
Футбол

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в третьем раунде Лиги Европы

Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:32
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера

Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Политика

Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство

Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.
Обновлено в 09:46
Политика

СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Политика

Путин отменил российские санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.
Обновлено в 10:21
Политика

Только восемь избирателей поддержали Савченко на выборах в Раду

Депутат Верховной рады восьмого созыва Надежда Савченко не смогла заручиться поддержкой избирателей, чтобы гарантировать себе депутатское кресло в новом парламенте.
Обновлено в 04:16
Футбол

«Тоттенхэм» согласовал трансфер Сессеньона

Обновлено в 05:56
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Происшествия

В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане

Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в "Аль-Гарафе", сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Катара в Twitter.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Южноуралец скончался от укуса гадюки

Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стихотворный баттл между ним и телеведущей Ксенией Собчак, прошедший в Instagram, на самом деле проходил между ним и режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено 19 июля в 11:11
Происшествия

Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Кино

Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»

Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Обновлено в 08:42
Происшествия

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса

Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Интернет

Злоумышленники распространяют поддельные версии приложения FaceApp

Мошенники начали распространять фальшивое приложение FaceApp Prо после новой волны распространения фоторедактора, имеющего фильтр состаривания людей.
Обновлено в 09:55
Общество

Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем.
Обновлено в 04:11
Главное