с чего всё началось

Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».

Политика Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Экономика Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Армия и оружие Россия и Китай готовятся заключить соглашение о военном сотрудничестве Соглашение о военном сотрудничестве должно быть заключено между министерствами обороны двух стран.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Шоу-бизнес Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.

Политика Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.

Политика Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.

Политика СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.

Политика Путин отменил российские санкции против Эритреи Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.

Политика Только восемь избирателей поддержали Савченко на выборах в Раду Депутат Верховной рады восьмого созыва Надежда Савченко не смогла заручиться поддержкой избирателей, чтобы гарантировать себе депутатское кресло в новом парламенте.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.

Происшествия В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Футбол Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака» Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в "Аль-Гарафе", сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Катара в Twitter.

Шоу-бизнес Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стихотворный баттл между ним и телеведущей Ксенией Собчак, прошедший в Instagram, на самом деле проходил между ним и режиссером Константином Богомоловым.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Политика В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.

Кино Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев» Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Происшествия Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

Интернет Злоумышленники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Мошенники начали распространять фальшивое приложение FaceApp Prо после новой волны распространения фоторедактора, имеющего фильтр состаривания людей.