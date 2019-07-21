Экономика
Минфин решил допустить самозанятых к закупкам госкомпанийДавыдов.Индекс 05:45
Министерство финансов РФ опубликовало проект закона, распространяющего на самозанятых преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний, пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:30, Вашингтон
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
Обновлено в 00:06
Политика
Умер один из авторов Конституции Украины
Украинский юрист и один из авторов конституции страны Виктор Мусияка скончался в возрасте 73 лет.
Обновлено в 06:46
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Политика
Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич
Сербия гордится своими близкими отношениями с РФ, которые в дальнейшем станут еще крепче, заявил президент Александр Вучич после встречи с новым послом России Александром Боцан-Харченко.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
ВМС Великобритании сочли неспособными защитить интересы страны
Представитель Минобороны Великобритании призвал правительство увеличить финансирование вооруженных сил и королевского флота.
Обновлено в 05:36
Кино
Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Политика
В Курскую область прибыл Дмитрий Медведев
С рабочим визитом в Курскую область прибыл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:48
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Глюкоза больше не носит обручальное кольцо
Обновлено вчера в 22:39
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Омской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли и 11 пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Омской области, сообщили ТАСС в ГИБДД России.
Обновлено в 05:44
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено вчера в 02:17
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт
В Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Лазовском районе Приморья из-за подтоплений после тайфуна "Данас", сообщает администрация края.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Опубликованы кадры задержания сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы
Кадры задержания майора МЧС Ивана Пименова во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова представителями ФСБ опубликованы в Сети.
Обновлено в 07:08
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Культура
Телеканал СТС опроверг сообщения о закрытии сериала «Воронины»
"Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - вне зависимости от того, что хотят и что хотели", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СТС.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено 19 июля в 13:01
Политика
В «Слуге народа» назвали первые законопроекты новой Верховной Рады
Речь идет о принятии законов о снятии депутатской неприкосновенности, изменении регламента работы парламента, отзыве мандатов у народных депутатов и наказании за неперсональное голосование или «кнопкодавство».
Обновлено в 06:33