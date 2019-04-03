Минфин разъяснил ситуацию с неуплатой Венесуэлой долга РоссииLenta.ru вчера в 13:09

Венесуэла не перечислила России платеж в счет погашения своего долга в три миллиарда долларов, который был запланирован на конец марта. Однако Каракас может сделать это в апреле без штрафных санкций. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Общество Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.

Происшествия Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия.

Политика Путин рассказал Нетаньяху о работе поисковых отрядов в России На переговорах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху глава российского государства рассказал о работе российских добровольческих поисковых отрядов.

Политика Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.

Общество Роскачество подвело итоги исследования минтая Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).

Экономика Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Политика МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.

Политика Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.

Происшествия Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление супруги Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter ответил на оскорбление Конора Макгрегора в адрес супруги.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак. Съемки проходили прямо в большом доме балерины.

Здоровье Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков Травина отметила, что учитывая рост онкологических заболеваний в России, нужно больше уделять внимание диагностике в детском возрасте, когда заболевание можно легко вылечить или даже предотвратить.

Экономика Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции Рубль отреагировал на новости ослаблением лишь на 20 копеек против доллара, поскольку данный законопроект фактически не меняет набор санкционных инициатив, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, поясняют в Нордеа.

Происшествия Обыски в минздраве Якутии: расследуется деятельность ООО «Мед-Фуд» В министерстве здравоохранения Якутии представители правоохранительных органов изымали документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Мед-Фуд».

Политика В ЦИК Украины предложили кандидатам самим оплатить дебаты на стадионе Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, которые намерены провести кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Пётр Порошенко, могут быть формой предвыборной агитации, но не теледебатами, заявил зампредседателя Центризбиркома Украины Евгений Радченко.

Кино Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию. Об этом заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в республике.

Политика Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что разместила в Facebook фейк о якобы причастности российской компании к ролику кандидата в президенты Владимира Зеленского, и удалила эту новость.

Политика В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Футбол Гинер пообещал вернуть Хонду в ЦСКА Президент ЦСКА Евгений Гинер на церемонии подписания контракта с компанией Hyundai в шутку сказал,что рассматривает возможность возвращения в команду Кейсуке Хонды, чтобы сделать его рекламным лицом автомобильного бренда.

Здоровье В потребительскую корзину в России могут добавить витамины В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.

Политика Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.

Футбол Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.

Экономика Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей.