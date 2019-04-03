Экономика
Минфин разъяснил ситуацию с неуплатой Венесуэлой долга РоссииLenta.ru вчера в 13:09
Венесуэла не перечислила России платеж в счет погашения своего долга в три миллиарда долларов, который был запланирован на конец марта. Однако Каракас может сделать это в апреле без штрафных санкций. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин: у Венесуэлы есть месяц на выплату транша по долгу России «без последствий»
Коммерсантъвчера в 11:48
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год
Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин рассказал Нетаньяху о работе поисковых отрядов в России
На переговорах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху глава российского государства рассказал о работе российских добровольческих поисковых отрядов.
Обновлено в 05:26
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.
Обновлено в 02:42
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Политика
МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине
Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.
Обновлено в 03:23
Хоккей
СКА одержал вторую в серии победу над ЦСКА
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России
Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.
Обновлено в 05:29
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter ответил на оскорбление Конора Макгрегора в адрес супруги.
Обновлено вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе
Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак. Съемки проходили прямо в большом доме балерины.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков
Травина отметила, что учитывая рост онкологических заболеваний в России, нужно больше уделять внимание диагностике в детском возрасте, когда заболевание можно легко вылечить или даже предотвратить.
Обновлено в 05:38
Экономика
Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции
Рубль отреагировал на новости ослаблением лишь на 20 копеек против доллара, поскольку данный законопроект фактически не меняет набор санкционных инициатив, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, поясняют в Нордеа.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Обыски в минздраве Якутии: расследуется деятельность ООО «Мед-Фуд»
В министерстве здравоохранения Якутии представители правоохранительных органов изымали документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Мед-Фуд».
Обновлено в 05:03
Политика
В ЦИК Украины предложили кандидатам самим оплатить дебаты на стадионе
Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, которые намерены провести кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Пётр Порошенко, могут быть формой предвыборной агитации, но не теледебатами, заявил зампредседателя Центризбиркома Украины Евгений Радченко.
Обновлено в 05:36
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию. Об этом заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в республике.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит мощное российское оружие
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота.
Обновлено в 05:38
Политика
Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что разместила в Facebook фейк о якобы причастности российской компании к ролику кандидата в президенты Владимира Зеленского, и удалила эту новость.
Обновлено в 05:08
Политика
В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией
Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Футбол
Гинер пообещал вернуть Хонду в ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер на церемонии подписания контракта с компанией Hyundai в шутку сказал,что рассматривает возможность возвращения в команду Кейсуке Хонды, чтобы сделать его рекламным лицом автомобильного бренда.
Обновлено в 05:29
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Экономика
Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей.
Обновлено 02 апреля в 06:35
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12