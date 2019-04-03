Экономика
Минфин разъяснил ситуацию с неуплатой Венесуэлой долга РоссииLenta.ru вчера в 13:09
Венесуэла не перечислила России платеж в счет погашения своего долга в три миллиарда долларов, который был запланирован на конец марта. Однако Каракас может сделать это в апреле без штрафных санкций. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
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Минфин: у Венесуэлы есть месяц на выплату транша по долгу России «без последствий»
Коммерсантъвчера в 11:48
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