Экономика
Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупокТАСС вчера в 10:27
Минфин России по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ульяновским предпринимателям расскажут об изменениях в законе о закупках
Деловое обозрениевчера в 00:48
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время осмотра аварийного дома
Обновлено в 07:21
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли
Обновлено в 03:56
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Политика
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 5 июня в полдень в Москву с государственным визитом, который продлится до 7 июня.
Обновлено в 06:25
Кино
Что сказал физик-ядерщик о сериале «Чернобыль» и о зараженных территориях
Дмитрий, закончивший в свое время физтех, смеется, рассказывая, что бывших физиков-ядерщиков не бывает, поэтому смотреть сериал в качестве обычного зрителя не получилось: глаз зацепился за все допущенные в сериале ляпы.
Обновлено в 01:33
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Власти США увеличат финансовую помощь Израилю в оборонной сфере
Соединенные Штаты увеличат объем финансовой помощи Израилю в сфере обороны, ужесточив при этом расходование Тель-Авивом данных средств.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину в Новой Москве
Злоумышленники открыли огонь и расстреляли мужчину в коттеджном посёлке Новой Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Экономика
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки
Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Политика
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
PR-директор Началовой рассказала, как семья Алдонина приняла дочь Юлии
PR-директор Юлии Началовой рассказала, как семья бывшего мужа певицы приняла дочь Веру.
Обновлено в 08:00
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели
18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Обновлено в 03:17
Авто
BMW представил обновленное семейство BMW M8
BMW M8 представлена в кузове купе и кабриолет, которые приводятся в движение 600-сильным 4,4-литровый мотором V8 с двойным турбонаддувом, который также применяется в «заряженном» седана M5.
Обновлено в 00:18
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Технологии
«Связной» и «Евросеть» объединили в один бренд
Евросеть прекращает существование По всей видимости, дела у "Связного" и "Евросети" идут всё хуже: если ещё 10 лет назад россияне в большинстве своём покупали там телефоны и прочую технику, то сейчас розничные продажи переехали в онлайн и крупнейшие сети.
Обновлено в 08:10
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии
В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Директор турбазы извинился перед детьми с ВИЧ за сорванный отдых
Директор нижегородской турбазы "Новинки" Алексей Шарков принёс извинения детям с ВИЧ, не попавшим к ним на отдых.
Обновлено в 07:54
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа
Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Культура
«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама
Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45