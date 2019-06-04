Экономика
Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупокТАСС 10:27
Минфин России по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов
Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Политика
Трамп прибыл в Букингемский дворец
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Религия
Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Религия
Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Наука
В Японии вывели сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры создали новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире.
Обновлено в 09:50
Общество
Галкин назвал причину своего отсутствия в составе жюри КВН
Обновлено в 09:50
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Ани Лорак с треском уволила свою команду
Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Авто
Land Rover завершил испытания нового Defender в Кении
В преддверии своей премьеры новый Defender вернулся из Восточной Африки и привез с собой уникальное видео о прохождении испытаний в Кении.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Суд Киева арестовал полицейских, застреливших 5-летнего ребёнка
Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.
Обновлено в 05:40
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Столкновения ОМОНа и протестующих произошли под Архангельском
Стычки между бойцами ОМОНа и противниками строительства мусорного полигона произошли в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 10:49
Футбол
«Аякс» отказался отпускать тен Хага в «Рому»
Римский клуб направлял запрос «Аяксу» по Эрику тен Хагу, однако получил отказ. Амстердамцы не намерены отпускать специалиста.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой
Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Наука
Физики Йеля нашли способ поймать и спасти кота Шредингера
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Минкультуры Кабардино-Балкарии прошли обыски
В Министерстве культуры Кабардино-Балкарии прошла выемка документов, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 09:58