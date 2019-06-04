Экономика

Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупокТАСС 10:27

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Минфин России по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупок

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