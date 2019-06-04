Экономика
Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупокТАСС 10:27
Минфин России по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами
Не выдержав нападок, певица сравнила всех недоброжелателей с гиенами и попросила отстать от неё и её дочери.
Обновлено в 06:06
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Музыка
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»
О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
Обновлено в 07:55
Авто
АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray
Обновлено в 10:42
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:05
Единоборства
Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике
Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Политика
Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня
Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Политика
Во время Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 09:21
Политика
Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Футбол
СМИ: «Манчестер Юнайтед» нашел замену Давиду де Хеа в чемпионате Франции
Голкипер «Лилля» Майк Мэньян может стать новым вратарем «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Давида де Хеа из английского клуба.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс
1 июня на территории предприятия заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера.
Обновлено в 11:34
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Путин сможет руководить страной через «Государево око»
Руководство России с помощью проекта «Государево око» сможет в режиме реального времени наблюдать за ситуацией в регионах.
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп задремал во время речи Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Общество
Генпрокуратуру заинтересовала ситуация с коммунальными отходами
Сегодня, 4 июня, Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел в Ростове-на-Дону совещание о ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:49
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Экономика
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
Обновлено в 10:15
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу
Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Обновлено в 10:56
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Экономика
Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73%% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15