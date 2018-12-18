Финансы
Минфин разместит облигации федерального займа на 25 млрд рублей
Минфин разместит облигации федерального займа на 25 млрд рублейREGNUM09:31
Министерство финансов России 19 декабря проведёт три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в объёме 25,13 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM09:31
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Финансы
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Финансы
Цена нефти обновила минимум года и утянула вниз российские акции
Инвесторы негативно отреагировали на закрытие американских индексов накануне на минимальной отметке с октября 2017 года, а также на снижение цен на нефть до минимума с октября 2017 года, ниже $57,5 за баррель сорта Brent.
Обновлено в 12:42
Финансы
Прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года составила 1 трлн 279 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 09:17
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы
Саудовская Аравия надеется увеличить ненефтегазовые доходы в 2019 году
Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн-Салман заявил, что королевство ожидает роста ненефтегазовых доходов в 2019 году, 18 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:54
Финансы
Россияне стали активнее переводить деньги с карты на карту
По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей.
Обновлено в 06:00
Финансы
Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн
Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы
«Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн
Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.
Обновлено в 06:01
Финансы
Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд
Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы
На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем
Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы
«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей
В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы
Банк России открыл монетную площадку в Омске
Помимо Омска в числе первых городов сервис был запущен в Краснодаре, Самаре, Волгограде и и Казани.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
Повышение ключевой ставки не отразится на прогнозе Минэкономразвития
17 декабря 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что действующий прогноз его ведомства остаётся в силе, несмотря на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 7,75%. годовых.
Обновлено в 03:49
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы
На крипторынке произошел всплеск роста
На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18