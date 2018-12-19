Минфин на третьем недельном аукционе не смог полностью разместить 5-миллиардный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из сообщения ведомства. Министерство предложило инвесторам выпуск индексируемых на инфляцию ОФЗ на 5,131 миллиарда рублей с погашением в феврале 2028 года.

Минфин разместил в среду ОФЗ только на 3,4 млрд рублей

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