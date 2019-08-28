Финансы
DP.RUМинфин разместил облигаций федерального займа на 10 млрд рублей
Министерство финансов РФ разместило облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26227 с постоянным купонным доходом на 10 млрд рублей. Дата погашения ценной бумаги назначена на июль 2019 года.
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Газета.Ru 02:56
Политика
Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
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В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
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Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Кино
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Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
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Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.
Телепрограмма 07:47
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
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Авто
«АвтоВАЗ» замедлит скорость производства автомобилей
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
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Как уже сообщало АСН, "Союз МС-14" после успешного старта 22 августа не смог состыковаться с МКС в субботу 24 августа.
Агентство страховых новостей вчера в 02:18
Армия и оружие
США назвали условие возвращения Турции в программу F-35
Глава Пентагона Марк Эспер допустил возвращение Турции в программу создания истребителей пятого поколения F-35 при условии, если страна избавится от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС.
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Известия 11:18
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В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
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Технологии
Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент
Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Общество
Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Ореанда-Новости 02:54
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Режим ЧП введен в Пуэрто-Рико из-за шторма
Тропический шторм "Дориан" приближается к Пуэрто-Рико.
Российская газета 00:51
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58