Финансы

Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 45,5 млрд рублейБанки.ру 10:21

Минфин 29 мая разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 45,5 млрд рублей.
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Интерес инвесторов к ОФЗ резко упал

Коммерсантъ14:57

Минфин РФ разместил ОФЗ 26225 на 27,9 млрд р под 8,19% при спросе 37,8 млрд р

Financial One10:26

Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 45,5 млрд рублей

Банки.ру10:21

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26225 на 27,89 млрд рублей

ТАСС10:04

Минфин в среду разместил ОФЗ на 45,5 млрд руб при спросе 108,4 млрд руб

ПРАЙМ09:57

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26225 на 28 млрд рублей при спросе в 38 млрд рублей

Finam.Ru09:47

Минфин разместил ОФЗ на 45,5 млрд рублей

News.ru10:29
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Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Обновлено в 16:50
Политика

Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:56
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Футбол

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.
Обновлено в 16:49
Общество

Госдума запрещает коллекторам взыскивать долги по ЖКХ

Законопроект о запрете передачи коллекторским агентствам права «выбивать» долги граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 07:56
Финансы

Фондовый рынок США снова просел на открытии

Фондовый рынок США начал торги со снижения всех основных индексов, 29 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:20
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Избитого российского дипломата не выпускают из Косово

Посол России в Сербии Александр Чепурин сообщил, что власти непризнанной республики Косово не дают перевезти на лечение в Белград Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН, который был травмирован и задержан в ходе вторжения полиции на север сербского края.
Обновлено в 13:18
Теннис

Вавринка помог потерявшемуся на трибуне мальчику найти отца

Обновлено в 16:16
Авто

Представлен обновленный кроссовер BMW X1

Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Общество

МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

МВД вынесло на общественное обсуждение обновленный перечень потенциально опасных пород собак, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Политика

Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина

Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:25
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу

Обновлено вчера в 08:09
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Газманов рассказал об операции в Германии

Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Для военных в Чечне построят более 20 домов по уникальной технологии

Более 20 жилых домов будут построены по уникальным технологиям до конца года в военных гарнизонах Чечни, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
Обновлено в 12:24
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 10:55
Здоровье

Россиян начнут лечить по новым правилам

Медики начнут лечить россиян по-новому - новые правила обязательного медицинского страхования утверждены приказом Министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 03:03
Музыка

Шнуров женился на Михеевой в новом клипе «Ленинграда»

В Сети появился новый клип группы "Ленинград", который опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Спецпрокурор Мюллер: «Российское дело» закрыто

Спецпрокурор Роберт Мюллер, выступая в Минюсте, объявил о завершении расследования возможного предвыборного сговора команды президента Дональда Трампа с Кремлем.
Обновлено в 13:11
Экономика

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Али Хаменеи рассказал, почему Иран не будет создавать ядерное оружие

Обновлено в 16:13
Армия и оружие

В Крыму в рамках «Авиадартса» для зрителей покажут выступление авиации

Обновлено в 07:58
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
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