Финансы
Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 45,5 млрд рублейБанки.ру 10:21
Минфин 29 мая разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 45,5 млрд рублей.
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Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено в 16:50
Политика
Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту
Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту
Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.
Обновлено в 16:49
Общество
Госдума запрещает коллекторам взыскивать долги по ЖКХ
Законопроект о запрете передачи коллекторским агентствам права «выбивать» долги граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 07:56
Финансы
Фондовый рынок США снова просел на открытии
Фондовый рынок США начал торги со снижения всех основных индексов, 29 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:20
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Избитого российского дипломата не выпускают из Косово
Посол России в Сербии Александр Чепурин сообщил, что власти непризнанной республики Косово не дают перевезти на лечение в Белград Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН, который был травмирован и задержан в ходе вторжения полиции на север сербского края.
Обновлено в 13:18
Теннис
Вавринка помог потерявшемуся на трибуне мальчику найти отца
Обновлено в 16:16
Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Общество
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
МВД вынесло на общественное обсуждение обновленный перечень потенциально опасных пород собак, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Политика
Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина
Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:25
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Газманов рассказал об операции в Германии
Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Для военных в Чечне построят более 20 домов по уникальной технологии
Более 20 жилых домов будут построены по уникальным технологиям до конца года в военных гарнизонах Чечни, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
Обновлено в 12:24
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Здоровье
Россиян начнут лечить по новым правилам
Медики начнут лечить россиян по-новому - новые правила обязательного медицинского страхования утверждены приказом Министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 03:03
Музыка
Шнуров женился на Михеевой в новом клипе «Ленинграда»
В Сети появился новый клип группы "Ленинград", который опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Спецпрокурор Мюллер: «Российское дело» закрыто
Спецпрокурор Роберт Мюллер, выступая в Минюсте, объявил о завершении расследования возможного предвыборного сговора команды президента Дональда Трампа с Кремлем.
Обновлено в 13:11
Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России
Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
В Крыму в рамках «Авиадартса» для зрителей покажут выступление авиации
Обновлено в 07:58
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14