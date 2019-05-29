Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 45,5 млрд рублейБанки.ру 10:21

Минфин 29 мая разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 45,5 млрд рублей.

Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 45,5 млрд рублей

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