Финансы
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 54,39 млрд рублейТАСС 10:32
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 54,39 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
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Моргунов сообщил, что на собрании собственников жилья было решено сохранить сад на крыше, но в УК «Стандарт» заявили, что он разрушает кровлю и уничтожили его.
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Ученые измерили фототок в образцах камней из пустыни: оказалось, что в богатых железом и марганцем минералах электроны приходят в движение под действием света на поверхности, но этого не наблюдается в толще материала.
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Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ
Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Наука
Две нейросети смогли преобразовать сигналы мозга в человеческую речь
Помимо нейросетей потребовалось создать еще синтезатор речи.
Обновлено в 15:28
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
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Авто
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Футбол
Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал причины, по которым команда одержала победу над «Ростовом», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.
Обновлено в 14:39
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
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Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
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Армия и оружие
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Если «мегафонная дипломатия» США обернётся «мегатонной дипломатией», американские диппредставители пожалеют, что не нашли конструктивных вариантов диалога, заявил 24 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя слова посла США в Москве Джона Хантсмана, грозившего авианосцами.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Террористы провели новую провокацию с химическим оружием в Сирии
Террористы при поддержке представителей западных СМИ в районе населенного пункта Мурек (провинция Хама) провели постановочные съемки «химической атаки».
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Армия и оружие
Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»
Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны "Витебск".
Обновлено в 03:26
Здоровье
Итоги эпидемии: корь в Екатеринбург завезли из-за рубежа
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги эпидемии кори в Екатеринбурге, заявила на пресс-конференции представитель ведомства Светлана Скрябина.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол
ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»
Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.
Обновлено в 14:27