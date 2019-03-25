Финансы
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 21,4 млрд рублейТАСС 07:09
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 21,4 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин в среду предложит инвесторам новый выпуск облигаций на 400 млрд рублей
Profinance.ru25 марта в 13:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
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