Финансы

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48,08 млрд рублейТАСС 13:07

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 48,08 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48,08 млрд рублей

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Вести.Финансвчера в 10:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
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