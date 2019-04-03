Финансы
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48,08 млрд рублейТАСС 13:07
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 48,08 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено в 17:48
Политика
Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой прокомментировала свою дружбу с Костенко
Сестра Ольги Бузовой прокомментировала свою дружбу с Костенко Анна Бузова устала от оскорблений в свой адрес.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях
"Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено в 17:24
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы
Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
Обновлено в 10:24
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено в 17:30
Политика
В Санкт-Петербурге Путину установили «надгробие»
В Северной столице около Исаакиевского собора президенту России установили «надгробие», с надписью «Предал народ России».
Обновлено в 06:20
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Ангола получила шесть российских истребителей Су-30К
Обновлено в 13:07
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Общество
Гороскоп: тельцов поглотит дух соперничества, скорпионы будут в ударе, новые доходы у дев
Погода на сегодня в ЕАО: Прогноз подготовлен на основе публикаций Gismeteo.ru Новое в Instagram: Подписаться на официальный Instagram ИА ЕАОМеdіа может любой желающий.
Обновлено в 17:00
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.
Обновлено в 06:39
Общество
Правительство подготовило законопроект о здоровом питании
Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей
Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58