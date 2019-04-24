Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублейРоссийская газета вчера в 10:55

На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск новых 11-летних ОФЗ с погашением в апреле 2030 года. Объем спроса инвесторов на него составил почти 40 миллиардов рублей, однако продать удалось бумаг лишь на 4,601 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых.

Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублей

Политика В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Общество Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион Помимо телеграммы, которая считается единственным подтверждением того, что Гитлер решил остаться в Берлине до конца, в лот также включен текст письма Шернера к фюреру с призывом покинуть осажденный город.

Политика Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Политика Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Шоу-бизнес Киркоров заработал $ 3 000 000 на недвижимости в США Многие российские звезды в свое время скупали дома и квартиры в Майами. «КП» решила подсчитать, выгодным ли оказалось такое вложение.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Экономика Прожиточный минимум в I квартале 2019 года вырос на 659 рублей По сравнению с IV кварталом 2018 года прожиточный минимум в среднем на жителя области вырос на 659 рублей (с 10 552 руб).

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией» ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".

Здоровье Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 72 лет Ранее Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России в 2018 году увеличилась до 72,9 лет.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Общество В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Авто Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.

Экономика Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.

Политика Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.

Экономика Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7% Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ.