Финансы
Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублейРоссийская газета 10:55
На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск новых 11-летних ОФЗ с погашением в апреле 2030 года. Объем спроса инвесторов на него составил почти 40 миллиардов рублей, однако продать удалось бумаг лишь на 4,601 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых.
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