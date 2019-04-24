Финансы
Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублейРоссийская газета 10:55
На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск новых 11-летних ОФЗ с погашением в апреле 2030 года. Объем спроса инвесторов на него составил почти 40 миллиардов рублей, однако продать удалось бумаг лишь на 4,601 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО
Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Экономика
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке
По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин назвал «абсолютно решаемой» цель войти в топ-5 экономик мира
Президент Владимир Путин считает, что обозначенная для России цель войти в пятерку наиболее развитых экономик мира является «абсолютно решаемой», но для того, чтобы достичь этого, следует поднять производительность труда и улучшать структуру экономики.
Обновлено в 10:04
Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:44
Футбол
ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Локомотива»
Футбольный клуб «Ростов» сегодня в 19:00 на «Ростов-Арене» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги сыграет против московского «Локомотива».
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено вчера в 08:07
Наука
Учёные обнаружили новый способ борьбы с ожирением
Группа исследователей в статье, опубликованной в журнале Chemical Senses, отмечают, что добавление сладких запахов в пищу может снизить потребление сахара и помочь в борьбе с ожирением.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Религия
Готовимся к пасхе. Народные традиции
В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Финансы
В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России
Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.
Обновлено в 07:14
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Общество
Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг
Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 09:49
Политика
Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Театры
Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»
Обновлено в 06:02
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Футбол
Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час
Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.
Обновлено в 10:20