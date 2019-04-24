Финансы

Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублейРоссийская газета 10:55

На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск новых 11-летних ОФЗ с погашением в апреле 2030 года. Объем спроса инвесторов на него составил почти 40 миллиардов рублей, однако продать удалось бумаг лишь на 4,601 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых.
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Аукционы ОФЗ: Минфин ограничил премию по новому 11-летнему выпуску

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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 54,39 млрд рублей

ТАСС10:32

Минфин разместил ОФЗ на 59 млрд рублей

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Минфин разместил облигации федерального займа на 59 млрд рублей

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Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублей

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Спрос на госбумаги сегодня на аукционе Минфина будет поддержан грядущим заседанием ЦБ и длинными выходными - Промсвязьбанк

Финмаркет03:39

Минфин предложит новые ОФЗ перед заседанием Банка России

Вести.Финансвчера в 22:36
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
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Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
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Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
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ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке

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Президент Владимир Путин считает, что обозначенная для России цель войти в пятерку наиболее развитых экономик мира является «абсолютно решаемой», но для того, чтобы достичь этого, следует поднять производительность труда и улучшать структуру экономики.
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Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
Обновлено в 09:29
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Журнал People назвал самую красивую женщину года

Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Макрона от имени Зеленского

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Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:44
Футбол

ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Локомотива»

Футбольный клуб «Ростов» сегодня в 19:00 на «Ростов-Арене» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги сыграет против московского «Локомотива».
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено вчера в 08:07
Наука

Учёные обнаружили новый способ борьбы с ожирением

Группа исследователей в статье, опубликованной в журнале Chemical Senses, отмечают, что добавление сладких запахов в пищу может снизить потребление сахара и помочь в борьбе с ожирением.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Религия

Готовимся к пасхе. Народные традиции

В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Финансы

В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России

Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.
Обновлено в 07:14
Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Общество

Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг

Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 09:49
Политика

Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
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Обновлено в 05:09
Театры

Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»

Обновлено в 06:02
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено в 04:08
Футбол

Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час

Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.
Обновлено в 10:20
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