Финансы
Минфин разместил ОФЗ почти на 10 млрд рублейРоссийская газета 06:30
Минфин на первом недельном аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) продал бумаг почти на 10 миллиардов рублей. Это следует из сообщения, опубликованного ведомством. Министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года.
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Происшествия
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Общество
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Обновлено в 08:30
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Политика
Лавров назвал угрозы США венесуэльским военным нарушением Устава ООН
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