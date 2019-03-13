Минфин разместил ОФЗ на рекордную суммуВедомости 12:03

Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.

Происшествия В благовещенской больнице больше 100 детей заразились гепатитом C Как выяснили журналисты "Коммерсанта", в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Ранее власти признали этот факт, но озвучили цифру в 26 человек.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.

Политика Швеция потребовала от посла России выслать дипломата, пишут СМИ МИД Швеции в среду вызывал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы страну покинул дипломат, якобы связанный с задержанным по подозрению в сборе разведданных в пользу Москвы, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Политика Китай и США вступили в борьбу за контроль над глобальными сетями связи Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в отношениях между Китаем и США «открылся новый фронт борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими работу интернета».

Финансы Долги россиян перед МФО достигли рекордных значений Объём просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам января 2019 года увеличился почти до 40 млрд рублей, что является рекордным показателем.

Здоровье Заболеваемость раком в России выросла на 14% за последнее десятилетие Количество онкологических больных за последние 10 лет выросло в России почти на 15%, связано это с увеличением продолжительности жизни и повышением качества диагностики, заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Шоу-бизнес Певица Юлия Началова находится в коме Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.

Политика В Boeing рекомендовали США приостановить полеты 737 MAX Американская корпорация Boeing рекомендовала авиавластям США прекратить полеты самолетов Boeing-737 MAX после катастрофы в Эфиопии.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал признал бесполезность «москитного флота» На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитного флота", призванного стать ударным потенциалом для флота.

Шоу-бизнес Собчак упрекнула Шнурова в трусости Телеведущая Ксения Собчак в стихотворной форме отреагировала на отказ музыканта Сергея Шнурова участвовать в "баттле", упрекнув его в трусости.

Футбол Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов После ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись 13 марта, определились все участники 1/4 финала турнира.

Армия и оружие Reuters: США испытают ракету сразу после выхода из ДРСМД Соединенные Штаты намерены провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе текущего года - в этом месяце Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, который отказался назвать свое имя.

Происшествия Осетинский депутат избил учительницу на глазах у детей Родители учащихся и сотрудники одной из школ Северной Осетии пожаловались в полицию на местного депутата, который избил учительницу перед малолетними детьми.

Финансы Назван среднегодовой курс доллара в 2019 году Напомним, что согласно обнародованным в конце февраля расчетам экспертов Сбербанка, в 2019–2020 годах среднегодовой курс рубля составит 68,5 и 69 рубля за доллар, соответственно.

Происшествия Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.

Политика Наркобарон Коротышка подал в суд на экс-президента Мексики Защита наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка подала уголовный иск в генеральную прокуратуру Мексики к экс-президенту страны Энрике Пенье Ньето в связи с процессуальными нарушениями, предшествовавшими его экстрадиции в США, сообщил в среду адвокат Хосе Луис Меса.

Политика Британские депутаты отказались от жесткого Brexit Члены палаты общин Великобритании проголосовали против выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем. Трансляцию голосования вело BBC News.

Спорт Максим Ковтун пропустит ЧМ из-за травмы, его заменит Андрей Лазукин Как сообщает официальный сайт федерации фигурного катания России, четырехкратный чемпион страны и серебряный призер Универсиады-2019 Максим Ковтун пропустит чемпионат мира в японской Сайтаме по медицинским показаниям Вместо него на ЧМ примет участие Андрей Лазукин.

Происшествия СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.

Происшествия Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.

Происшествия Полиция установила личности нападавших на школу в Бразилии Нападавшими на школу в бразильском Сан-Паулу оказались 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро, сообщает телеканал Globo.

Происшествия В Венесуэле взорвались два резервуара с разбавителями для нефти Два резервуара с нефтерастворителями взорвались на предприятии Petro San Felix в венесуэльском штате Ансоатеги.

Политика Суд в Киеве решил принудительно доставить на заседание капитана «Норда» Оболонский районный суд Киева принял решение обеспечить принудительный привод на судебное заседание 12 апреля капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, который ранее покинул Украину и сейчас находится в Крыму.

Политика Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.