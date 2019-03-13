Финансы
Минфин разместил ОФЗ на рекордную суммуВедомости 12:03
Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
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Футбол
«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 3:1. В составе мерсисайдцев голы забили Садио Мане (26-я и 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), мяч в свои ворота на 39-й минуте срезал защитник гостей Жоэль Матип.
Обновлено в 17:53
Футбол
Барселона — Лион 5:1
"Барселона" разгромила "Лиона" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1). Капитан испанской команды Лионель Месси отметился дублем и двумя голевыми передачами.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой опровергла сообщения о выписке певицы из реанимации
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на сообщения о выписке артистки из реанимации.
Обновлено в 15:33
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено в 17:31
Политика
Британские парламентарии проголосовали против выхода из ЕС без сделки
Против обновленного плана Терезы Мэй, который был согласован с Еврокомиссией прошлой ночью, проголосовал 391 парламентарий, 242 высказалось за.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ
По данным телеканала, мужчина ворвался в школьный кабинет во время урока начальных классов, начал бить учительницу, а затем схватил ее за волосы и потащил к кабинету директора, находящемуся на другом этаже.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Петербурге один человек погиб в ДТП с участием четырех автомобилей
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:11
Политика
В Boeing рекомендовали США приостановить полеты 737 MAX
Американская корпорация Boeing рекомендовала авиавластям США прекратить полеты самолетов Boeing-737 MAX после катастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом
Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 10:56
Общество
Forbes опубликовал список богатых российских холостяков
Журнал Forbes опубликовал имена неженатых богачей. В списке российских миллиардеров, который был обновлен на прошлой неделе, 98 человек.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах
Российская певица Вика Цыганова рассказала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей поздно вечером звал ее к себе в номер.
Обновлено в 14:31
Политика
Сторонники новой украинской церкви захватили храм в Ровненской области
Сторонники новой Православной церкви Украины захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Селец Ровнеской области.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Экс-сити-менеджер Саратова сдался властям
Обновлено в 15:17
Происшествия
Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Политика
Суд увеличил срок тюремного заключения Манафорта до 7,5 года
Суд дополнительно приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к трём с половиной годам лишения свободы, таким образом срок его заключения составил семь с половиной лет.
Обновлено в 12:24
Политика
Глава МИД Австрии обсудила с Путиным в Москве международную обстановку
Глава МИД Австрии посетила 11-12 марта с официальным визитом Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 15:39
Общество
МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Происшествия
СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье
В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Сергей Шойгу проверил ход строительства атомных субмарин
Сергей Шойгу проверил ход строительства атомных субмарин Министр обороны Сергей Шойгу проверил 12 марта выполнение оборонного заказа крупнейшим предприятием судостроительной отрасли — Северодвинским машиностроительным предприятием.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
У побережья Италии обнаружили уникальный коралловый риф
Обновлено в 18:02
Происшествия
Число жертв стрельбы в школе Сан-Паулу возросло до 10
Обновлено в 12:51
Происшествия
ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках
Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В Раде рассказали о «космических» потерях ВСУ
На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
БПК «Североморск» вышел из Севастополя в дальний поход
Обновлено в 17:48
Авто
Опубликованы первые фото нового Kia Sorento
Совсем недавно в интернете появились первые шпионские фотографии Kia Sorento нового поколения.
Обновлено в 08:47
Политика
Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет
Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 11:40
Интернет
В WhatsApp появится функция поиска по картинкам
В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут проверять изображения на подлинность, пишет портал Engadget.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Число жертв обрушения здания школы в Нигерии возросло вдвое
По последним данным, в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе погибли восемь человек.
Обновлено в 16:26
Экономика
Росстат может скорректировать расчет реальных доходов населения
Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
Обновлено в 01:27