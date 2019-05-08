Минфин разместил ОФЗ на более чем 73 миллиарда рублейНародные новости 08:14

Министерство финансов разместило на аукционе ОФЗ-ПД на сумму 73,3 миллиарда рублей. Погасить сумму нужно будет 7 октября 2026 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Минфин разместил ОФЗ на более чем 73 миллиарда рублей

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