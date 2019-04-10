Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублейГазета.Ru 07:51
Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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Общество
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ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Zventa Sventana и Иван Дорн выпустили клип «Мужа дома нету»
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Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
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Наука
Исследователи назвали ранний признак разрушения печени
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Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
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Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Авто
Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску
Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
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Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Игры
Для «Ведьмака 3» создали редактор пользовательских квестов
Сообщество модостроителей создало ассортимент различных инструментов и приложений, а пользователь Nexus, под ником rmemr, собрал их в единый редактор локаций и квестов.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34
Происшествия
Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку
Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Общество
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
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Происшествия
В Белоруссии задержали беглого российского банкира
Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Политика
Президент Ирака обратился за помощью к России
Президент Ирака Бархам Салех призвал Россию помочь в восстановлении страны после борьбы иракцев с террористами.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 05:10
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
Российские военнослужащие официально выведены из Телль-Рифъат, одного из ключевых городов на севере провинции Алеппо.
Обновлено в 10:42