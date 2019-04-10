Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублейГазета.Ru 07:51

Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Минфин РФ снова бьет рекорд по продаже ОФЗ

Вести.Финанс09:06

Минфин установил новый рекорд размещения ОФЗ за день, продав бумаги на 137,1 млрд руб

ПРАЙМ10:32

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

ТАСС08:32

Госдолг России увеличился на ₽137,1 млрд за один день. Это новый рекорд

РБК10:17

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

Газета.Ru07:51

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 50,4 млрд рублей при спросе в 82,6 млрд рублей

Finam.Ru10:05

Минфин РФ разместил ОФЗ 26227 на 50,4 млрд р под 8,13% при спросе 82,6 млрд р

Financial One10:10
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Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Музыка

Zventa Sventana и Иван Дорн выпустили клип «Мужа дома нету»

Обновлено в 06:07
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Наука

Исследователи назвали ранний признак разрушения печени

Обновлено в 00:30
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Племянник Михаила Евдокимова сдал ДНК-тест на отцовство

Андрей Евдокимов решил сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить наличие у него маленького сына.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Авто

Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

Обновлено в 09:26
Игры

Для «Ведьмака 3» создали редактор пользовательских квестов

Сообщество модостроителей создало ассортимент различных инструментов и приложений, а пользователь Nexus, под ником rmemr, собрал их в единый редактор локаций и квестов.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах

Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Транспорт

Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи

Обновлено в 08:34
Происшествия

Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку

Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Общество

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Общество

Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины

В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Белоруссии задержали беглого российского банкира

Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Политика

Президент Ирака обратился за помощью к России

Президент Ирака Бархам Салех призвал Россию помочь в восстановлении страны после борьбы иракцев с террористами.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Общество

В пермском морге проводят проверку, где трупы складывают друг на друга

Обновлено в 07:14
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Обновлено в 05:10
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено в 07:43
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие

Российская армия покидает Алеппо

Российские военнослужащие официально выведены из Телль-Рифъат, одного из ключевых городов на севере провинции Алеппо.
Обновлено в 10:42
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