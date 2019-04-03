Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 83,1 млрд рублейNews.ru вчера в 10:43
Минфин России реализовал 3 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 83,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 145,8 млрд рублей.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48 млрд рублей при спросе в 81 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 09:50
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Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
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Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Петербуржец устроил поножовщину в ресторане из-за мести за жену
В Петербурге мужчина ранил сотрудников ресторана в отместку за увольнение жены. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:14
Единоборства
Названа причина снятия Волкова с турнира UFC в Петербурге
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
Обновлено в 00:30
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Происшествия
На Урале пенсионерка выбиралась из травмпункта ползком
Обновлено в 00:28
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Кино
Алла Пугачева может появиться в «Простоквашино»
Новый почтальон Печкин из популярного мультика «Простоквашино» Иван Охлобыстин рассказал о появлении в сказочной деревне Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:41
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Энергетика
Госдума отклонила законопроекты о регулировании цен на бензин
Госдума не приняла в первом чтении два проекта закона, предлагавших ввести в России госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
ФСБ уведомила о задержании мэра Евпатории
Силовики сообщили, что Филонова подозревают в превышении должностных полномочий "с причинением тяжких последствий" (ч. 3, ст. 286 УК РФ).
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
«Нефтехимик» расстался с тремя игроками
Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о расторжении контрактов с тремя игроками.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Омский «Авангард» готовит сюрприз для «Салавата»
Бек на лед не вышел, однако болельщики высказывают в соцсетях "Авангарда" мнение о том, что тренерский штаб клуба держит интригу, желая сделать сюрприз соперникам.
Обновлено в 03:53
Музыка
Книга рэпера впервые стала бестселлером The New York Times
Американский музыкант Logic стал первым рэпером, чья книга заняла первое место в списке бестселлеров Paperback Trade Fiction Best Sellers, ежегодно составляемом изданием The New York Times.
Обновлено в 03:38
Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51
Политика
Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25