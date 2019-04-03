Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 83,1 млрд рублейNews.ru 10:43

Минфин России реализовал 3 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 83,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 145,8 млрд рублей.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48 млрд рублей при спросе в 81 млрд рублей

Finam.Ru09:50

Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 83,1 млрд рублей

Банки.ру11:22

Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублей

Российская газета10:52

Минфин разместил ОФЗ на 83,1 млрд рублей

News.ru10:43

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48,08 млрд рублей

ТАСС13:07

Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд р, сделав сразу 14% плана II кв

Financial One10:41

Минфин начнет квартал с двух аукционов. Удастся ли повторить успех?

Вести.Финансвчера в 10:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:37, Ашберн
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено в 11:01
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны

Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
Кино

Стало известно место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 14:54
Здоровье

Россия оказалась в десятке стран по смертности из-за грязного воздуха

Авторы доклада составили список стран, в которых самое высокое количество смертей из-за грязного воздуха за 2017 год.
Обновлено в 20:30
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Российские военные летчики начали второй этап конкурса «Авиадартс»

Второй этап конкурса "Авиадартс" начался в Воздушно-космических силах (ВКС) России, победители состязания отправятся в Крым в конце весны на всероссийские состязания по летной выучке.
Обновлено в 13:04
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Интернет

В WhatsApp появился запрет на добавление в группы

В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 15:29
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Наука

Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Здоровье

Отделение нейрохирургии открыли после капремонта в детской больнице им. Башляевой

Обновлено в 09:25
Политика

Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Космос

Ученые выяснили, где рождаются самые мощные вспышки света во Вселенной

Львиная доля света, вырабатываемого во время гамма-вспышек, возникает не в глубинных слоях умирающей звезды, а в ее внешней оболочке, фотосфере.
Обновлено в 05:32
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов

В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Футбол

РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ

Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика

Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение

В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Авто

Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер

Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
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