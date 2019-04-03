Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 83,1 млрд рублейNews.ru 10:43
Минфин России реализовал 3 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 83,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 145,8 млрд рублей.
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Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
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На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
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В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
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Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
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Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
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В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
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В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Обновлено в 15:29
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
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Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 18:33
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Космос
Ученые выяснили, где рождаются самые мощные вспышки света во Вселенной
Львиная доля света, вырабатываемого во время гамма-вспышек, возникает не в глубинных слоях умирающей звезды, а в ее внешней оболочке, фотосфере.
Обновлено в 05:32
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Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
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Обновлено в 14:30
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В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
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Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
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Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
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Обновлено в 02:27