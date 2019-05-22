Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублейТАСС 07:19

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей

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Минфин предложит облигации двух выпусков в среду

News.ruвчера в 09:55

Минфин разместил ОФЗ на 23,27 млрд рублей

ТАСС10:18

Минфин в среду разместил ОФЗ на 96,3 млрд руб при спросе 241,5 млрд руб

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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 73 млрд рублей при спросе в 162 млрд рублей

Finam.Ru07:11

Минфин РФ разместил ОФЗ 26228 на 23,3 млрд р под 7,91% при спросе 79,5 млрд р

Financial One09:57

Минфин разместил ОФЗ на 96 млрд рублей при спросе на 241 млрд

Банки.ру10:36
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Политика

Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме

Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:14
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Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Авто

Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года

Новинка станет первым электромобилем Ford, построенным компанией с нуля и на новейшей платформе, и началом глобальной электрификации бренда.
Обновлено в 09:14
Общество

Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья

Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры

В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Шестун решил прекратить голодовку

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Польше смерч разрушил больше сотни зданий

Сильный смерч прошел по территории Польши в районе Войцехов близ города Люблина. Разрушены 120 зданий, 42 из них — жилые дома.
Обновлено вчера в 20:14
Общество

В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков

В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Общество

Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети

Обновлено в 11:46
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика

Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»

Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Обновлено в 09:04
Политика

Германия не признает санкции США за «Северный поток — 2»

Берлин примет к сведению угрозы США в связи с «Северным потоком — 2», но не признает американские санкции против компаний, участвующих в проекте.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России

В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Авто

У BMW X5 и X7 появились новые топовые версии

Компания BMW представила новые модификации X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i.
Обновлено в 10:56
Игры

THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes

THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Космос

Евразии предсказали гибель из-за Нибиру этим летом

Обновлено в 11:12
Общество

Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске

Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Авто

Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Экономика

Финансовые нарушения выявлены в Большом театре

Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Здоровье

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Столичный эксперт на конференции в Кирове заявил о том, что в сложившейся ситуации порой виноваты сами медики.
Обновлено в 10:46
Здоровье

Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок

Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено в 11:48
Политика

США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision

Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
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Космос

Центр подготовки космонавтов создаст полигон поверхности Луны

При разработке будут использованы технологии дополненной реальности Полигон поверхности Луны с имитацией гравитации спутника Земли будет построен Центром подготовки космонавтов.
Обновлено в 00:45
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
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Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Обновлено в 11:16
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