Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублейТАСС вчера в 07:19

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Спрос на ОФЗ снова бьет рекорды, оберегая рубль от внешней угрозы

Вести.Финансвчера в 22:52

Минфин РФ разместил ОФЗ 26228 на 23,3 млрд р под 7,91% при спросе 79,5 млрд р

Financial Oneвчера в 09:57

Минфин разместил ОФЗ на 23,27 млрд рублей

ТАССвчера в 10:18

Минфин в среду разместил ОФЗ на 96,3 млрд руб при спросе 241,5 млрд руб

ПРАЙМвчера в 09:46

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26228 на 23 млрд рублей при спросе в 79 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 09:49

Минфин разместил ОФЗ на 96 млрд рублей при спросе на 241 млрд

Банки.рувчера в 10:36

Минфин предложит облигации двух выпусков в среду

News.ru21 мая в 09:55
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Экономика

Apple стала первой компанией с оценкой бренда более $200 млрд

Apple стала первой компанией в мире, чей бренд оценивается более чем в $200 млрд, отмечает журнал.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Религия

Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Экономика

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Игры

Над мобильной League of Legends работают уже больше года

Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Авто

Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком

Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Мать рэпера Децла сменила замки после переезда невестки и внука

Мать рэпера Децла, умершего минувшей зимой после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет, поменяла замки в квартире после того, как внук и невестка переехали.
Обновлено в 03:08
Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Авто

Внедорожный Renault Triber дебютирует 19 июня

Новинку представят на специальном мероприятии в Индии 19 июня. Внешность модели уже "засветили" на шпионских фото.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Здоровье

Названы негативно влияющие на зрение продукты

Плохо влияет как на организм в целом, так и на зрение в частности так называемая мусорная еда: бургеры и хот-доги, чипсы, сухарики, сладости, газировка, соусы с большим количеством пищевых добавок и красителей.
Обновлено вчера в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
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