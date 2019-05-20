Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублейТАСС 07:19
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Политика
Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду
Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Интернет подскажет врачам, как лечить больных
С 2022 года вступает в действие федеральный закон об обязательном использовании врачами клинических рекомендаций - утвержденных описаний последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, рассказала в интервью "РГ" замминистра здравоохранения России Елена Бойко.
Обновлено в 06:23
Политика
Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Авто
В Россию FAW привезет новый кроссовер X40 в старом кузове
В наши автосалоны Besturn X40 попадет в старом кузове.
Обновлено в 06:40
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей
Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
Обновлено в 07:27
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Политика
Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг храма в Екатеринбурге
Уральский полпред Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы, пишет Znak.com.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено вчера в 12:34
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Общество
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22