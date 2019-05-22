Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублейТАСС 07:19
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
Обновлено в 06:39
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард», которые в конце года заступят на боевое дежурство.
Обновлено в 08:44
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Стало известно, что родственники Юлии Началовой сделают с ее вещами
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Сейчас родные артистки задумались над судьбой ее личных вещей.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Путешествия
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года
Обновлено в 05:36
Происшествия
Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Политика
Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Космос
NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс
Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
Обновлено в 04:29
Политика
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
В «Галс-Девелопмент» меняется руководство
В настоящий момент компания приступает к разработке новой стратегии, реализацией которой займется новый президент «Галс-Девелопмент» — выходец из группы ВТБ.
Обновлено в 08:20
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Политика
«Би-би-си» анонсировало шоу с ведущим Путиным
Обновлено в 06:20
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей
Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Спорт
Подозреваемая в допинге литовская пловчиха завершила карьеру
Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 03:27
Игры
THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes
THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег
Обновлено в 05:05
Политика
Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28