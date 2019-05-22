Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублейТАСС 07:19

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей

Rambler News Service08:38

Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей

ТАСС07:19

Казначейство РФ разместило на аукционе репо 10 млрд р под 7,38% на 1 дн

Financial One07:39

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 73 млрд рублей при спросе в 162 млрд рублей

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Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд руб при спросе 162 млрд руб

ПРАЙМ07:42

Минфин предложит облигации двух выпусков в среду

News.ruвчера в 09:55

Минфин РФ на аукционах 22 мая предложит ОФЗ двух выпусков

Банки.рувчера в 09:18
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ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

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Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
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Армия и оружие

Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард», которые в конце года заступят на боевое дежурство.
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Шестун решил прекратить голодовку

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Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года

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Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия

Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
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Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России

Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
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Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
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Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
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В «Галс-Девелопмент» меняется руководство

В настоящий момент компания приступает к разработке новой стратегии, реализацией которой займется новый президент «Галс-Девелопмент» — выходец из группы ВТБ.
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В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
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«Би-би-си» анонсировало шоу с ведущим Путиным

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Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
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В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
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Подозреваемая в допинге литовская пловчиха завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры.
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THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes

THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
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Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором

Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
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Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
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