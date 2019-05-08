Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73,3 млрд рублейТАСС 08:05

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 73,3 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ на 99,3 млрд руб при спросе 185,8 млрд руб

ПРАЙМ10:10

Минфин разместил ОФЗ на 99,3 млрд рублей

News.ru10:28

Минфин РФ разместил ОФЗ на 26 млрд рублей под 7,88% годовых

ТАСС10:16

Минфин разместил ОФЗ на 99,3 млрд рублей при спросе 185,8 млрд

Банки.ру11:14

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26209 на 26 млрд рублей при спросе в 70 млрд рублей

Finam.Ru10:05

Минфин РФ продал ОФЗ 26209 на 25,99 млрд р под 7,88% при спросе 70,18 млрд р

Financial One10:33

Минфин предложит два выпуска ОФЗ

Вести.Финансвчера в 09:06
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Экономика

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Польше откроют доступ к фрагментам Ту-154, хранящимся в Смоленске

Обновлено в 10:43
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Лавров призвал выкорчевывать террористов в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал выкорчевывать в Идлибе террористическую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), которая обстреляла российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 08:32
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Политика

Бутину выпустят из тюрьмы раньше, чем она хотела

Россиянку Марию Бутину, которую осудили в США, выпустят раньше, чем она сама того хотела.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Общество

Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 09:36
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Адвокат рассказал, продолжит ли Мамаев карьеру после выхода из тюрьмы

Обновлено в 11:11
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Футбол

Защита Мамаева и Кокорина рассчитывала на смягчение приговора перед 9 мая

Обновлено в 11:07
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Общество

Началась генеральная репетиция парада на Красной площади

На Красной площади началась генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Происшествия

Жителей Иркутской области эвакуировали из-за лесных пожаров

Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала откровенное фото

Наталья Водянова опубликовала откровенное фото из массажного салона в своем Instagram.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в одном из сел Курганской области

Обновлено в 05:52
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика

ЦБ исключил из реестра МФО компанию из топ-15 по объему микрозаймов

Банк России лишил МФО «Мани Фанни», входящую в топ-15 по размеру портфеля микрозаймов, статуса микрофинансовой организации, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.
Обновлено в 10:50
Спорт

Александр Логинов женится в мае

Обновлено в 09:37
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