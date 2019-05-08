Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73,3 млрд рублейТАСС 08:05
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 73,3 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Обновлено в 09:22
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов
В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
Обновлено в 00:00
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово
Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:32
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Общество
В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов
На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Кино
Компания Disney перенесла выход «Аватара-2» на год
Компания The Walt Disney отодвинула на год выход второй части фантастического фильма "Аватар".
Обновлено в 08:26
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Авто
Новым руководителем Jeep стал выходец из Infiniti
Обновлено в 09:13
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной
Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол
Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Обновлено в 10:23
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Гаджеты
Портретный объектив Canon RF 85mm F1.2 L USM оценён в $2700
Компания Canon официально представила объектив RF 85mm F1.2 L USM для полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов EOS R и EOS RP.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Националист Демушкин станет главой Барвихи с 13 мая
Обновлено в 11:11
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Общество
На юге Сицилии сотни домов выставили на продажу за 1 евро
Обновлено в 12:21
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10