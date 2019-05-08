Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73,3 млрд рублейТАСС 08:05

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 73,3 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин РФ разместил ОФЗ на 26 млрд рублей под 7,88% годовых

ТАСС10:16

Минфин разместил ОФЗ на 99,3 млрд рублей при спросе на 185,8 млрд

Банки.ру11:14

Минфин разместил ОФЗ на 99,3 млрд рублей

News.ru10:28

Минфин разместил ОФЗ на 99 миллиардов рублей

Российская газета11:28

Минфин разместил ОФЗ на 99,3 млрд руб при спросе 185,8 млрд руб

ПРАЙМ10:10

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26209 на 26 млрд рублей при спросе в 70 млрд рублей

Finam.Ru10:05

Минфин предложит два выпуска ОФЗ

Вести.Финансвчера в 09:06
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Футбол

«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов

В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
Обновлено в 00:00
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Наука

Игры вселенной «Покемонов» положительно влияют на развитие мозга

Обновлено в 06:35
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово

Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:32
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Общество

В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов

На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Кино

Компания Disney перенесла выход «Аватара-2» на год

Компания The Walt Disney отодвинула на год выход второй части фантастического фильма "Аватар".
Обновлено в 08:26
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Авто

Новым руководителем Jeep стал выходец из Infiniti

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено в 12:25
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной

Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол

Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Обновлено в 10:23
Общество

В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»

В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Гаджеты

Портретный объектив Canon RF 85mm F1.2 L USM оценён в $2700

Компания Canon официально представила объектив RF 85mm F1.2 L USM для полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов EOS R и EOS RP.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Националист Демушкин станет главой Барвихи с 13 мая

Обновлено в 11:11
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Общество

На юге Сицилии сотни домов выставили на продажу за 1 евро

Обновлено в 12:21
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
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