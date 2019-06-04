Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 67,49 млрд рублейNews.ru 11:07
Минфин России реализовал 5 июня облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 67,49 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 167,21 млрд рублей.
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Смерть Бари Алибасова опровергли
Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой.
Обновлено в 15:23
Футбол
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ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
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Происшествия
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
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Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
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Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
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Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.
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Португалия — Швейцария 1:1 (2-й тайм)
Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
Обновлено в 02:46
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«Ленинград» выпустил новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
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Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
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Украина решила создать в Очакове новую базу ВМС
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Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
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Политика
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Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвал российского лидера своим самым близким другом.
Обновлено в 11:50
Хоккей
Павел Дацюк стал игроком «Автомобилиста»
Павел Дацюк подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». Соглашение рассчитано на один год, сообщил источник.
Обновлено в 05:49
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
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Обновлено в 03:14
Политика
Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС
Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15