Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 67,49 млрд рублейNews.ru 11:07

Минфин России реализовал 5 июня облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 67,49 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 167,21 млрд рублей.
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Financial One11:09
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
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