Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 67,49 млрд рублейNews.ru 11:07
Минфин России реализовал 5 июня облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 67,49 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 167,21 млрд рублей.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Сайдик: Украина в Минске предложила снять блокаду с Донбасса
Представитель Украины на Минских переговорах Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Невеста Тимати снова спровоцировала слухи о беременности
Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.
Обновлено 03 июня в 10:26
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
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Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Стоит отметить, что на проведение финального турнира Лиги наций - 2018/19 претендовали также Италия и Польша.
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Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Авто
BMW обнародовала рублевые цены на новую M8
Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу
Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Путешествия
Проживание на российских курортах оказалось дороже, чем за границей
По данным сервиса Ostrovok.ru, за год цены на номера в российских гостиницах выросли в среднем на 28%, тогда как на зарубежных курортах — только на 9%. Рост цен на отели за границей связан с колебаниями курса валют, а рост цен на гостиницы в России — с повышением ставки НДС.
Обновлено в 08:55
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено в 08:22
Политика
Российский сухогруз занесло в воды Украины
Сухогруз под флагом России из-за шторма попал в территориальные воды Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 14:05
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Экономика
Россия договорилась о расширении поставок сельхозпродукции в КНР
Россия договорилась о расширении поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности, подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 12:38
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Футбол
УЕФА оштрафовал устроившую забег в финале Лиги чемпионов девушку
После появления девушки на поле стадиона «Ванда Метрополитано» на 18-й минуте матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0) количество подписчиков ее аккаунта в Instagram увеличилось с 300 тыс. до 2 млн.
Обновлено в 08:34
Теннис
Стало известно расписание перенесённых четвертьфиналов «Ролан Гаррос»
Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июня, из-за дождя.
Обновлено в 12:12
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Футбол
В ФК «Ростов» назначили нового гендиректора
Обновлено в 10:42
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54