Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 67,49 млрд рублейNews.ru 11:07

Минфин России реализовал 5 июня облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 67,49 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 167,21 млрд рублей.
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Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 67,5 млрд рублей

Rambler News Service11:57

Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей под 7,73% годовых

ТАСС11:47

Минфин продал весь лимит новой ОФЗ 26229 - 20 млрд р под 7,73% при спросе 54,7 млрд р

Financial One11:09

Минфин РФ разместил ОФЗ на 67,49 млрд руб при спросе 167,21 млрд руб

ПРАЙМ10:45

В краткосрочном периоде волатильность рубля может возрасти - РФПИ

Финмаркет05:26

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26229 на 20 млрд рублей при спросе в 54,7 млрд рублей

Finam.Ru10:35

Минфин отложил размещение ОФЗ

Вести.Финанс10:02
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
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Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика

Сайдик: Украина в Минске предложила снять блокаду с Донбасса

Представитель Украины на Минских переговорах Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке

В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Невеста Тимати снова спровоцировала слухи о беременности

Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.
Обновлено 03 июня в 10:26
Наука

Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

Обновлено в 13:00
Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Стоит отметить, что на проведение финального турнира Лиги наций - 2018/19 претендовали также Италия и Польша.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Авто

BMW обнародовала рублевые цены на новую M8

Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу

Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Путешествия

Проживание на российских курортах оказалось дороже, чем за границей

По данным сервиса Ostrovok.ru, за год цены на номера в российских гостиницах выросли в среднем на 28%, тогда как на зарубежных курортах — только на 9%. Рост цен на отели за границей связан с колебаниями курса валют, а рост цен на гостиницы в России — с повышением ставки НДС.
Обновлено в 08:55
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»

Обновлено в 08:22
Политика

Российский сухогруз занесло в воды Украины

Сухогруз под флагом России из-за шторма попал в территориальные воды Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 14:05
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Экономика

Россия договорилась о расширении поставок сельхозпродукции в КНР

Россия договорилась о расширении поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности, подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 12:38
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Происшествия

Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн

Обновлено в 13:15
Футбол

УЕФА оштрафовал устроившую забег в финале Лиги чемпионов девушку

После появления девушки на поле стадиона «Ванда Метрополитано» на 18-й минуте матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0) количество подписчиков ее аккаунта в Instagram увеличилось с 300 тыс. до 2 млн.
Обновлено в 08:34
Теннис

Стало известно расписание перенесённых четвертьфиналов «Ролан Гаррос»

Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июня, из-за дождя.
Обновлено в 12:12
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Футбол

В ФК «Ростов» назначили нового гендиректора

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика

Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 12:01
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Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила

Обновлено в 04:27
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