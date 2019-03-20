Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС вчера в 08:17
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Общество
Губернатор Забайкалья едва не заплакал на прямой линии с жителями края
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик
На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой, скончавшейся от сепсиса в возрасте 38 лет.
Обновлено в 05:27
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Авто
Опубликованы фото «заряженного» кроссовера Hyundai Tucson N
В Сеть утекли первые фотографии «заряженной» версии кроссовера Hyundai Tucson, созданной N-подразделением корейской марки.
Обновлено в 02:49
Экономика
Совместное предприятие BASF и Фридмана привлечет €6 млрд
Компания, созданная в результате слияния немецкой Wintershall (100-процентная «дочка» концерна BASF) и DEA, принадлежащей LetterOne Михаила Фридмана, привлечет у консорциума банков €6 млрд.
Обновлено в 06:00
Общество
Составлен портрет хейтера в Рунете
Обновлено в 00:16
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Политика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Крыму отравились две школьницы: одна девочка погибла
В крымском Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов отравились две школьницы, одна девочка находится в реанимации, другая — погибла.
Обновлено в 06:35
Политика
Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
Обновлено в 05:00
Финансы
Доллар подешевел ниже 64 рублей
Вместе с долларов вниз направился и курс евро: курс европейской валюты снижался на 23 копейки, до 72,83 рубля.
Обновлено в 01:21
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Экономика
Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ
Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.
Обновлено в 04:22
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Защита попросила восстановить Арашукова в должности сенатора
Защита обжаловала решение о временном отстранении от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах, сообщила РИА Новости адвокат Анна Ставицкая.
Обновлено в 05:40
Экономика
Верховный суд запретил списывать деньги с дебетовой карты должника
В Верховном суде банка запретили списывать со счетов клиентов деньги по исполнительным листам.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Возвращение сезонного перевода часов в России может вызвать рак
В России изучили вопрос перевода стрелок часов относительно здоровья людей.
Обновлено в 04:54
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Политика
Новый президент Казахстана решил посетить Россию
Обновлено в 05:30
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в столице
В Центральном доме кинематографистов началась церемония прощания с кинорежиссером Марленом Хуциевым.
Обновлено в 04:05
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59
Гаджеты
Раскрыт способ взломать сайты через генератор PDF-файлов
Анонимный хакер с псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость и описал в своем блоге способ воспользоваться ею для взлома сайтов.
Обновлено в 04:21
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Космос
Зонд «Хаябуса-2» начал подготовку к сбросу бомбы на астероид Рюгю
Пилоты японской межпланетной миссии "Хаябуса-2" начали подготовку к сближению зонда с поверхностью астероида Рюгю, в ходе которого научная команда выберет место, куда будет сброшено взрывное устройство в начале апреля этого года.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20