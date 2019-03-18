Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС 08:17
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Врач рассказал о нехватке у Началовой денег на лечение
Обновлено в 15:58
Политика
Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit
Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.
Обновлено в 15:40
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Общество
Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать
В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
Обновлено вчера в 04:40
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 16:07
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Энергетика
Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Музыка
Линда выступит на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»
В гости на «Квартирник НТВ у Маргулиса» придет Линда.
Обновлено в 05:30
Общество
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову
Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам, обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении девушки, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 12:34
Футбол
Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии из-за травмы спины
Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 20-летний футболист покинул расположение национальной команды в связи с травмой спины.
Обновлено в 14:12
Политика
Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден принял решение баллотироваться на пост президента.
Обновлено вчера в 20:55
Здоровье
Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка
Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве в доме в Лос-Анджелесе
При взрыве в доме в районе Канога-Парк в американском Лос-Анджелесе два человека получили ранения.
Обновлено в 15:58
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11