Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС 08:17

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Силуанов назвал «домыслами» «венесуэльский след» на рынке ОФЗ

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Снова успех. Минфин досрочно выполнил план продажи ОФЗ

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Минфин перевыполнил план по размещению ОФЗ за I квартал

Банки.ру11:34

Минфин разместил ОФЗ на 73,5 млрд руб

ПРАЙМ10:55

Минфин предложит ОФЗ трёх выпусков в среду

News.ruвчера в 10:48
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Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.
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Авто

Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
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Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Технологии

«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах

Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
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По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Общество

Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать

В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
Обновлено вчера в 04:40
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Футбол

«Лестер» приехал в Таиланд на церемонию кремации погибшего президента клуба

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Общество

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
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Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше

Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости".
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Энергетика

Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
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Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»

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«Химки» проиграли пятый матч подряд в баскетбольной Евролиге

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Линда выступит на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

В гости на «Квартирник НТВ у Маргулиса» придет Линда.
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Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову

Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам, обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении девушки, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 20-летний футболист покинул расположение национальной команды в связи с травмой спины.
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Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден принял решение баллотироваться на пост президента.
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Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка

Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
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Происшествия

Два человека пострадали при взрыве в доме в Лос-Анджелесе

При взрыве в доме в районе Канога-Парк в американском Лос-Анджелесе два человека получили ранения.
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Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

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