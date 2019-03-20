Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС вчера в 08:17

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Взгляд.ру03:20

Минфин разместил ОФЗ на 73,5 млрд руб

ПРАЙМвчера в 10:55
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Обновлено в 01:00
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Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

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Обновлено вчера в 08:52
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ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

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Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.
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Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

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Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня

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Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита

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Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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