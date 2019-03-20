Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС вчера в 08:17

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.

Происшествия Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.

Общество КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.

Армия и оружие В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.

Политика Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Наука Полицейскую собаку клонировали в Китае В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.

Наука Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.

Политика Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон стала мамой в третий раз Третья беременность звезды протекала сложно: Джессика страдала от сильных отеков, несколько раз лежала в больнице с бронхитом.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.

Хоккей Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Политика Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.

Политика Госдума намерена принять закон о пересчете пенсий Сегодня, 21 марта, Госдума намерена в третьем чтении принять закон о пересчете пенсий, сообщает ИА REGNUM.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Армия и оружие Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией "Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.

Экономика Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.

Общество Росстат назвал самые «ленивые» регионы России На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).

Политика Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины, содержащихся под стражей в России.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.