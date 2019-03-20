Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС вчера в 08:17
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете
Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии
В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья
Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Наука
Полицейскую собаку клонировали в Китае
В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.
Обновлено вчера в 11:29
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
Третья беременность звезды протекала сложно: Джессика страдала от сильных отеков, несколько раз лежала в больнице с бронхитом.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено вчера в 07:23
Культура
Пелагея не приедет в Курган на День России
Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено вчера в 07:07
Авто
Volvo не допустит пьяных водителей к управлению автомобилем
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено вчера в 15:34
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Госдума намерена принять закон о пересчете пенсий
Сегодня, 21 марта, Госдума намерена в третьем чтении принять закон о пересчете пенсий, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией
"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.
Обновлено вчера в 01:29
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено 19 марта в 07:57
Общество
Росстат назвал самые «ленивые» регионы России
На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).
Обновлено в 00:23
Политика
Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины, содержащихся под стражей в России.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Ваенга назвала диагноз, который ей поставили врачи
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли
Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено вчера в 22:40