Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС 08:17

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.

Общество Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.

Музыка Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.

Авто Volvo заставит водителей оставаться трезвыми Для предотвращения аварий в автомобилях, построенных на платформе SPA2, установят камеры и датчики — они будут реагировать на поведение водителя, которое может привести к травмам или смерти.

Политика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.

Финансы ФРС США сохранила базовую ключевую ставку Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Экономика СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.

Экономика Управляющие компании Читы высказали претензии «Читаэнергосбыту» из-за ОДН Несколько управляющих компаний 21 марта во время заседания комитета жилищно-коммунального хозяйства думы Читы рассказали, что главная проблема в работе с компанией «Читаэнергосбыт», которая занимается подачей электроэнергии в дома города, - начисление общедомовых нужд (ОДН).

Политика Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.

Политика Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.

Армия и оружие США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 Abrams Администрация США намерена инвестировать $6 млрд в модернизацию танков M1 Abrams в течение трех лет.

Наука Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

Шоу-бизнес Видео романтического танца Собчак с Богомоловым появилось в Сети Видеоролик, на котором телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов танцуют медленный танец, выложила на своей странице в соцсети Instagram их подруга Светлана Бондарчук.

Происшествия Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.

Политика Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.

Происшествия Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Экономика Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.