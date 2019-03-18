Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС 08:17
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
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