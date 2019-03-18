Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублейТАСС 08:17

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Снова успех. Минфин досрочно выполнил план продажи ОФЗ

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Силуанов назвал «домыслами» «венесуэльский след» на рынке ОФЗ

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Опрос показал, что 83% россиян поддерживают закон о борьбе с фейками

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, что, согласно результатам проведённого исследования, более 80% жителей страны поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
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Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
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Политика

Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit

Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
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Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва

В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Энергетика

Козак допустил корректировку налогового маневра в нефтяной отрасли

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о возможности небольшой корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:20
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Путин принял отставку главы Калмыкии Орлова

Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания.
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Футбол

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
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Спорт

Логинову посоветовали разоблачить «мерзавцев» из СБР

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) и четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов дал совет биатлонисту Александру Логинову.
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Происшествия

На клиента «Аэрофлота» завели дело за подделку больничного

Уголовное дело возбудили в отношении пассажира «Аэрофлота», который подделал больничный лист.
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Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
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Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
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Клопп: Салаху стоит взять пример с Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что пример Садио Мане должен вдохновить Мохамеда Салаха.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии национальной команды перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
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В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

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Кто попал в санкционный список Украины против России

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, новые ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен "к нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины".
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