Минфин России 21 августа проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму около 25,4 млрд рублей.

Минфин проведет 21 августа два аукциона ОФЗ на 25,4 млрд рублей

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