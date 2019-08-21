Финансы
Минфин проведет 21 августа два аукциона ОФЗ на 25,4 млрд рублейБанки.ру вчера в 09:18
Минфин России 21 августа проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму около 25,4 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Общество
По каким запросам ищут фильмы в интернете
Обновлено в 10:48
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Обновлено в 04:25
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Сын Пугачевой и Галкина показал отцу, где спрятаться от папарацци
В самом начале видео Максим Галкин спрашивает маленького сына о том, чем он занимается, показывая, как мальчик копается с лопаткой в песке.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Тайвань получил на вооружение новую версию «Дымчатого леопарда»
Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao (" Дымчатый леопард").
Обновлено в 11:08
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Думаю, Андреа станет одним из самых удачных приобретений "Спартака".
Обновлено в 10:45
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 10:40
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Греции погиб основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
В посольстве РФ в Греции сообщили, что при крушении частного вертолёта близ острова Порос погибли двое россиян.
Обновлено в 06:45
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество
Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит «повара Путина»
От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Футбол
«Зенит» подписал контракт с Круговым
Обновлено в 07:05
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Трое детей пострадали при обрушении штукатурки в детсаду Благовещенска
ЧП произошло 21 августа в младшей группе детсада №5. Тяжелые куски штукатурки упали прямо на группу из 13 детей, трое из которых получили травмы, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:49
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11