Финансы

Минфин проведет 21 августа два аукциона ОФЗ на 25,4 млрд рублейБанки.ру вчера в 09:18

Минфин России 21 августа проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму около 25,4 млрд рублей.
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