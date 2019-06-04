Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 47,49 млрд рублейТАСС вчера в 08:24
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 47,487 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26229 на 20 млрд рублей при спросе в 54,7 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 10:35
Минфин продал весь лимит новой ОФЗ 26229 - 20 млрд р под 7,73% при спросе 54,7 млрд р
Financial Oneвчера в 11:09
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Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономики
В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Здоровье
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России
Количество абортов существенно сократилось в России за последние 5 лет, если в 2013 году количество абортов составляло более 881 тысячи, то в 2018 году - 567 тысяч, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Обновлено в 03:38
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Фармакологи предупредили об опасности приема активированного угля
Фармакологи предупредили о последствиях, связанных с приемом активированного угля.
Обновлено в 00:59
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero вышел на рынок
Рестайлинговый Mitsubishi Pajero вышел на китайский рынок.
Обновлено в 03:51
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Говоря о будущем, опрошенные россияне полагают, что основным источником их средств к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия (66%).
Обновлено в 00:01
Происшествия
Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Политика
Об обмане Москвы Киевом рассказал украинский экс-министр
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на российско-украинские отношения, передает NewsOne.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Политика
Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 04:06
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Кино
Фильм про мутантов и история Элтона Джона: какие киноновинки увидят тамбовчане
6 июня на большие экраны выходит сразу несколько киноновинок.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала фото дочери
Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.
Обновлено в 03:14
Политика
Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов
Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Назарбаев объяснил свое решение уйти в отставку
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение уйти в отставку.
Обновлено в 02:45
Экономика
В Екатеринбурге выделят деньги на вторую ветку метро
На проектирование второй ветви метро в Екатеринбурге выделят 115 млн рублей из городского бюджета-2019.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38