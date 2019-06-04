Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 47,49 млрд рублейТАСС вчера в 08:24

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 47,487 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Минфин отложил размещение ОФЗ

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Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 67,5 млрд рублей

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Минфин перенес один из аукционов по размещению ОФЗ

Банки.рувчера в 09:11

Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей под 7,73% годовых

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ПРАЙМ04:08

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26229 на 20 млрд рублей при спросе в 54,7 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 10:35

Минфин продал весь лимит новой ОФЗ 26229 - 20 млрд р под 7,73% при спросе 54,7 млрд р

Financial Oneвчера в 11:09
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Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

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Общество

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

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Начался второй этап благоустройства вокруг станций Некрасовской линии

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Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

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Экономика

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В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
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Происшествия

В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении

Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Здоровье

В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России

Количество абортов существенно сократилось в России за последние 5 лет, если в 2013 году количество абортов составляло более 881 тысячи, то в 2018 году - 567 тысяч, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Обновлено в 03:38
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Здоровье

Фармакологи предупредили об опасности приема активированного угля

Фармакологи предупредили о последствиях, связанных с приемом активированного угля.
Обновлено в 00:59
Политика

Зеленский поблагодарил журналистов за то, что они держат его в тонусе

Обновлено в 02:39
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero вышел на рынок

Рестайлинговый Mitsubishi Pajero вышел на китайский рынок.
Обновлено в 03:51
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
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Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Говоря о будущем, опрошенные россияне полагают, что основным источником их средств к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия (66%).
Обновлено в 00:01
Происшествия

Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный

В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Политика

Об обмане Москвы Киевом рассказал украинский экс-министр

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на российско-украинские отношения, передает NewsOne.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В Свердловской области пропали трое детей

Обновлено в 01:22
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В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
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Политика

Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 04:06
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
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Кино

Фильм про мутантов и история Элтона Джона: какие киноновинки увидят тамбовчане

6 июня на большие экраны выходит сразу несколько киноновинок.
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Шоу-бизнес

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Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.
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Политика

Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов

Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Назарбаев объяснил свое решение уйти в отставку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение уйти в отставку.
Обновлено в 02:45
Экономика

В Екатеринбурге выделят деньги на вторую ветку метро

На проектирование второй ветви метро в Екатеринбурге выделят 115 млн рублей из городского бюджета-2019.
Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38
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