Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 47,49 млрд рублейТАСС 08:24
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 47,487 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Обновлено в 11:02
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Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
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Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 29 января.
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Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
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Обновлено вчера в 08:47
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
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Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
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Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на поздравления с беременностью
Викторию часто спрашивают о второй беременности, но сейчас звезда официально одна, и потому такие вопросы не являются для нее актуальными.
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Обновлено в 05:36
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
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Экономика
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Обновлено в 03:40
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В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост
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Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
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Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33