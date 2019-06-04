Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 47,49 млрд рублейТАСС 08:24
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 47,487 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Общество
В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель
Обновлено в 09:59
Политика
Источник рассказал о причинах отставки главы Астраханской области
Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с семейными обстоятельствами.
Обновлено в 07:33
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Участники минской контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на следующей встрече 19 июня.
Обновлено в 10:46
Здоровье
В Удмуртии предложили расширить действие программы «Земский доктор»
В Госсовете Удмуртии рассмотрели предложение распространить программу «Земский доктор» на города с населением до 100 тыс. человек.
Обновлено в 10:10
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Музыка
Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица»
Певица Валерия выступила с критикой Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Обновлено в 10:48
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Политика
СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Экономика
Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей
Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный».
Обновлено в 11:01
Футбол
«Бавария» объявила об уходе Хамеса Родригеса
Обновлено в 07:58
Футбол
Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Общество
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru
В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников
Пелагея на фото позировала с длинными распущенными волосами, а ведь поклонники привыкли видеть ее с другой укладкой.
Обновлено в 10:56
Здоровье
В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
В министерстве здравоохранения Рязанской области рассказали, что ролик был снят в боксе инфекционного отделения, которое подготовлено к проведению ремонтных работ.
Обновлено в 08:26
Космос
Названа причина отказа обсерватории «Спектр-Р»
«Связь с аппаратом прервалась из-за накопления бортовым приёмо-передающим устройством высокого уровня космического излучения», — говорится в сообщении АКЦ ФИАН.
Обновлено в 06:22
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16